16-летний нападающий Матвей Мичков объяснил решение продлить контракт со СКА на пять лет

16-летний форвард СКА-1946 Матвей Мичков поделился мнением о пятилетнем контракте с петербургским клубом и перспективах на драфте НХЛ.

«Дня три думал и решил подписать, сейчас всё нравится в СКА. Условия хорошие, игровое время устраивает. Дай бог, чтобы дальше так было. Для развития там всё есть. В «Хоккейном городе» в Санкт-Петербурге имеются бросковая зона, искусственный лёд, медицинский центр – всё что нужно, чтобы хоккеист развился.

Даже после ковида со мной работали врачи, делали всё, чтобы быстро восстановился и вернулся в ту форму, что была до него. Не хочется ничего менять. А что ещё делать? Переезжать в Америку? Даже английского языка не знаю. Как там играть?

Перспективы на драфте? Если продолжить так же играть, думаю, там не посмотрят, на срок контракта. Всё равно выберут так высоко, как ты заслуживаешь. Ну а если не выберут, ничего страшного. Особо не расстроюсь. Сейчас об НХЛ и в целом об отъезде в Северную Америку рано думать. Надо сначала в России доказать, оправдать авансы. Сначала надо закрепиться в СКА, пробиться на уровень КХЛ», – приводят слова Мичкова «Известия».