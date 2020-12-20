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Мышкин: у Максима Третьяка есть вратарская косточка, после неудач не распускает нюни

Мышкин: у Максима Третьяка есть вратарская косточка, после неудач не распускает нюни
Хоккей / Евротур 0

Олимпийский чемпион бывший тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин поделился мнением о перспективах в национальной команде голкипера «Сочи» Максима Третьяка.

«Брагин прав, у Третьяка-младшего проскальзывают некоторые проблемы в технике, но у него есть главное – вратарская косточка. После неудач он не распускает нюни, а собирается и еще больше работает. Как следствие – прогресс в игре, который действительно заметен. Но понятно, что до сборной ему ещё неблизко», – цитирует Мышкина Russia-Hockey.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил кадровые решения тренерского штаба в формировании состава национальной команды для участия во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала.

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