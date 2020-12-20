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Сборная России сыграет в белой форме в матче Кубка Первого канала с Финляндией

Сборная России сыграет в белой форме в матче Кубка Первого канала с Финляндией
Хоккей / Евротур 0

Сборная России определилась с формой, в которой 20 декабря сыграет в заключительном матче Кубка Первого канала с командой Финляндии. Как сообщается в официальном «твиттере» национальной команды, российские хоккеисты выйдут на предстоящую встречу в белых свитерах. Начало встречи — в 15:30 мск.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.

После двух туров команда Валерия Брагина занимает первое место в зачёте домашнего турнира, набрав пять очков. На втором месте (4 очка) — сборная Швеции. Третье место занимает команда Финляндии (3 очка), на последнем месте (ноль очков) — сборная Чехии. Подопечные Филипа Пешана уже в любом случае займут последнее место на турнире в Москве.

Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн
Команда Валерия Брагина сыграет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
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