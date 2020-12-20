Крылов: «Авангард» несильно поменяется до дедлайна, Ковальчук — один из кандидатов

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался на тему возможного заключения контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.
«Может ли Илья Ковальчук пополнить состав «Авангарда»? Он один из кандидатов. До дедлайна команда поменяется несильно, будет один нападающий. Если, конечно, будет. Если Илья Ковальчук придёт, то в первую очередь это не бренд, а очень сильный игрок, капитан и личность. Он очень ответственно подходит к тренировочному процессу, у него боевой дух. Что решили с Костиным? Он пока в команде», — сказал Крылов.
Напомним, у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб 37-летний российский нападающий провёл 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
- 20 декабря 2020
-
14:03
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
13:06
-
12:46
-
12:41
-
12:15
-
11:39
-
11:14
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:27
-
09:00
-
08:28
-
08:10
-
08:03
-
07:56
-
02:43
- 19 декабря 2020
-
23:55
-
23:32
-
23:03
-
22:53
-
22:30
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:32
-
19:45
-
19:30