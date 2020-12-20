Крылов: «Авангард» несильно поменяется до дедлайна, Ковальчук — один из кандидатов

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался на тему возможного заключения контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Может ли Илья Ковальчук пополнить состав «Авангарда»? Он один из кандидатов. До дедлайна команда поменяется несильно, будет один нападающий. Если, конечно, будет. Если Илья Ковальчук придёт, то в первую очередь это не бренд, а очень сильный игрок, капитан и личность. Он очень ответственно подходит к тренировочному процессу, у него боевой дух. Что решили с Костиным? Он пока в команде», — сказал Крылов.

Напомним, у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб 37-летний российский нападающий провёл 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).