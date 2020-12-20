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Стал известен состав сборной Финляндии на матч этапа Евротура в Москве с командой России

Сегодня, 20 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт третий матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Финнам необходима победа в основное время, чтобы занять первое место на турнире.

Сборная Финляндии проведёт матч в следующих сочетаниях:

Олкинуора (Ювонен)

Сунд – Каски, Песонен – Иломяки – Ойямяки,

Сало – Рантакари, Няттинен – Руохамаа – Пуустинен,

Виттасмяки – Покка, Юнттила – Тюрвяйнен – Карьялайнен,

Фриман – Никкиля, Турунен – Лейно – Паяайнен.

В первом матче игрового дня на турнире сборная Чехии обыграла команду Швеции со счётом 4:1. Это первая победа чехов на втором этапе Евротура.