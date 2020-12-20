Маккиннон: в первые два сезона в НХЛ не думал, что выйду на такой уровень

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон ответил на вопрос об отношении к тому, что его называют одним из лучших хоккеистов в мире.

«Не знаю, что сказать. Всю жизнь мечтал попасть в НХЛ. У меня не было задачи стать лучшим хоккеистом лиги. В третьем или четвёртом сезоне хотел стать лучше, раскрыть свой потенциал. Если честно, в первых двух сезонах играл приемлемо и не думал, что смогу выйти на такой уровень. Я в хорошей ситуации, но хочу расти дальше, чувствовать себя лучше с каждым годом», — цитирует Маккиннона пресс-служба НХЛ.

Несколько дней назад на официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован список лучших действующих нападающих лиги. Голосование проводилось среди 13 журналистов NHL.com. Возглавил рейтинг Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». По итогам голосования 23-летний канадец набрал 204 очка. На втором месте — Маккиннон.