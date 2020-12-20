Самонов, Яковлев и Кузьменко — лучшие игроки Кубка Первого канала

Лучшими игроками второго этапа Евротура — Кубка Первого канала стали Александр Самонов, Егор Яковлев и Андрей Кузьменко, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Лучшим вратарём турнира назван голкипер сборной России Александр Самонов, который в 3 матчах отразил 71 бросок и пропустил 5 шайб. Лучшим защитником признан Егор Яковлев (0+3). Лучшим нападающим и лучшим снайпером турнира стал Андрей Кузьменко (3+0).

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, набрав 8 очков в 3 матчах. В заключительной игре на турнире россияне разгромили команду Финляндии со счётом 5:1.

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