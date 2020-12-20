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Самонов, Яковлев и Кузьменко — лучшие игроки Кубка Первого канала

Самонов, Яковлев и Кузьменко — лучшие игроки Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0
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Лучшими игроками второго этапа Евротура — Кубка Первого канала стали Александр Самонов, Егор Яковлев и Андрей Кузьменко, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Лучшим вратарём турнира назван голкипер сборной России Александр Самонов, который в 3 матчах отразил 71 бросок и пропустил 5 шайб. Лучшим защитником признан Егор Яковлев (0+3). Лучшим нападающим и лучшим снайпером турнира стал Андрей Кузьменко (3+0).

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, набрав 8 очков в 3 матчах. В заключительной игре на турнире россияне разгромили команду Финляндии со счётом 5:1.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!

Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
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