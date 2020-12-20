Брагин прокомментировал разгромную победу в матче со сборной Финляндии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала — с командой Финляндии (5:1).

«Сегодня у нас третья игра, но получился хороший агрессивный матч. Хорошая победа была сегодня. Играли за первое место, была полная концентрация.

Вова Ткачёв подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен, дали обоим отдохнуть. У Бурдасова лёгкая травма, думаю, скоро он будет играть. Почему не проверили других вратарей? Это, возможно, последний этап перед чемпионатом мира, у других вратарей не было опыта, мы довольны, что Самонов сыграл три игры на хорошем уровне», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!