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Третьяк: оценим работу Брагина по результату на чемпионате мира

Третьяк: оценим работу Брагина по результату на чемпионате мира
Хоккей / Евротур 0

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча второго этапа Евротура — Кубка Первого канала — с командой Финляндии (5:1).

«Сегодня игра была намного зрелищнее. Мне как профессионалу она понравилась больше всего из всех трёх матчей. Мы могли быть уставшими, учитывая, что вчера чехи были посвежее. Но сегодня мы по броскам, по движению провели лучший матч.

Получается, что Самонов и Аскаров провели по три матча в Евротуре. Раньше по вратарям у нас была головная боль, а сейчас ситуация нормализовалась. Работа Брагина? Оценим её по результату на чемпионате мира», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
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