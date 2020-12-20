«С утра на работу». Ничушкин, Овечкин и Орлов отправились в США

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник «столичных» Дмитрий Орлов на одном самолёте отправились в США. Регулярный чемпионат в НХЛ стартует 13 января и будет состоять из 56 матчей.

«С утра на работу», — написал Ничушкин в «сториз» «Инстаграма», выложив совместное фото с Овечкиным и Орловым.

Фото: www.instagram.com/nicha43

Ранее стало известно, что до 24 декабря игроки команд, которые не играли в плей-офф, могут отказаться от участия в сезоне, а их контракты будут автоматически продлены ещё на год. Для хоккеистов, чьи команды принимали участие в плей-офф, окончательная дата в решении этого вопроса – 27 декабря.

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