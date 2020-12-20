Лямкин: со шведами только вкатывались в игру, но остальные матчи выиграли на одном дыхании

Защитник сборной России Никита Лямкин прокомментировал результат матча второго этапа Евротура — Кубка Первого канала — с командой Финляндии (5:1).
«Три победы — это большой успех. Мы очень рады, что у нас всё получилось. Едем по домам чемпионами. Когда дело касается сборных, не просто добиваться результата. Другие скорости где-то, другие исполнители, поэтому поначалу было тяжело. Со шведами только вкатывались в игру, но остальные игры выиграли уже на одном дыхании.
За Шипачёва очень рады, это отличное достижение. Поздравили его всей командой», — приводит слова Лямкина News.ru.
Лучшим вратарём турнира назван голкипер сборной России Александр Самонов, который в 3 матчах отразил 71 бросок и пропустил 5 шайб. Лучшим защитником признан Егор Яковлев (0+3). Лучшим нападающим и лучшим снайпером турнира стал Андрей Кузьменко (3+0).
- 20 декабря 2020
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