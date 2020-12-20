ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию
ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. «Леопардам» предстоит встретиться с рижским «Динамо» (21 декабря), нижегородским «Торпедо» (23 декабря) и ярославским «Локомотивом» (25 декабря).
Вратари: Максим Третьяк, Иван Кульбаков, Алексей Красиков.
Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Иван Мищенко, Максим Минеев, Владислав Валенцов, Рафаэль Батыршин, Даниил Мироманов, Олег Погоришный, Никита Седов.
Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Иван Володин, Ансель Галимов, Ере Карьялайнен, Никита Точицкий, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Владислав Курбатов, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков, Павел Кукштель, Иван Казаков, Сергей Шмелев.
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