Рижское «Динамо» расторгло контракт с Макинтайром. Он не одержал ни одной победы в КХЛ
Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Зейном Макинтайром, сообщает официальный сайт КХЛ. Ранее рижане поместили хоккеиста в список отказов.
28-летний Макинтайр в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. Американский голкипер сыграл шесть матчей, не одержав ни одной победы. Его процент отражённых бросков составил 79,6, а коэффициент надёжности — 4,65. Зейн лишь один матч из шести отыграл с первой до последней минуты.
Напомним, что прошлый сезон вратарь начал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зейн сыграл 28 матчей.
Рижское «Динамо» расторгло контракт с Ильёй Проскуряковым
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
09:47
-
09:22
-
08:45
-
08:05
-
03:03
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:37
-
14:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам