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Рижское «Динамо» расторгло контракт с Макинтайром. Он не одержал ни одной победы в КХЛ

Рижское «Динамо» расторгло контракт с Макинтайром. Он не одержал ни одной победы в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Зейном Макинтайром, сообщает официальный сайт КХЛ. Ранее рижане поместили хоккеиста в список отказов.

28-летний Макинтайр в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. Американский голкипер сыграл шесть матчей, не одержав ни одной победы. Его процент отражённых бросков составил 79,6, а коэффициент надёжности — 4,65. Зейн лишь один матч из шести отыграл с первой до последней минуты.

Напомним, что прошлый сезон вратарь начал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зейн сыграл 28 матчей.

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