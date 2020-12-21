Главный тренер «Миннесоты»: улыбка не сходит с лица Капризова, у него отличный характер

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон поделился первыми впечатлениями от работы с российским нападающим Кириллом Капризовым.
«В тренажёрном зале и в раздевалке улыбка не сходит с его лица, он общается со своими товарищами по команде, с тренером, находится в приподнятом настроении. Он не из тех, кто стесняется и сидит в углу. Это то, что мы видели на данный момент. Думаю, у него отличный характер.
Он был не только рад возможности сыграть, но и так же воодушевлён, когда мы впервые встретились и поговорили с ним прошлым летом. Он был рад возможности начать играть, и точно так же он был рад встрече со своими товарищами по команде», — приводит слова главного тренера The Athletic.
Напомним, что в начале декабря Капризов провёл первую тренировку в «Миннесоте».
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