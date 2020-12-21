Фер: в эти непростые времена надеемся, что матчи НХЛ развлекут болельщиков

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер поделился ожиданиями от нового сезона.



«Игроки рады, что соглашение о проведении предстоящего сезона достигнуто. Чемпионат будет уникальным, но также радостным для фанатов и игроков. В эти непростые времена мы надеемся, что матчи НХЛ и вернувшиеся на лёд хоккеисты развлекут болельщиков», — приводит слова Фера пресс-служба НХЛ.



Тренировочные лагеря откроются 3 января. Предсезонных матчей проведено не будет. Семь команд, не принимавших участия в Плане возобновления сезона-2019/2020, смогут открыть тренировочные лагеря 31 декабря.



Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.

НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021