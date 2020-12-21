Драйзайтль стал спортсменом года в Германии. Эту награду впервые вручили хоккеисту

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл награду «Спортсмен года» в Германии, сообщается на официальной странице Федерации хоккея Германии в «Твиттере». Впервые в истории эту награду вручили хоккеисту.
Напомним, что нападающий «Ойлерз» получил трофей «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Драйзайтль также стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть «Харт Трофи». По итогам голосования он набрал 1309 очков.
В минувшем сезоне немецкий форвард принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ, забросив 43 шайбы и отдав 67 результативных передач при показателе полезности "-7".
Легкоатлетка Малайка Михамбо стала «Спортсменкой года» в Германии. Среди команд этого титула удостоился футбольный клуб мюнхенская «Бавария».
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