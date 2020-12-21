Новым капитаном «Сент-Луиса» станет Райан О’Райлли

Нападающий Райан О’Райлли станет новым капитаном «Сент-Луис Блюз», сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Предыдущим капитаном «блюзменов» был Алекс Пьетранджело. В межсезонье его контракт истёк, а новый согласовать стороны не смогли. Защитник перешёл в «Вегас Голден Найтс».
Канадский форвард выступает за «Сент-Луис» с сезона-2018/2019. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли с командой, а также получил Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф.
В минувшем сезоне канадец принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата, забросив 12 шайб и отдав 49 результативных передач при показателе полезности «+11» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету 29-летнего О’Райлли девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+3".
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