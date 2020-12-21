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Епанчинцев: сборная России играла в современный хоккей, видна тренерская рука Брагина

Епанчинцев: сборная России играла в современный хоккей, видна тренерская рука Брагина
Хоккей / Евротур 0
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Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал выступление сборной России на Кубке Первого канала.

«Следил ли за матчами сборной России на Кубке Первого канала? Старался ключевые эпизоды турнира не пропускать — если они не накладывались на тренировки „Югры“.

Понравилась ли сборная? Да, наша команда играла в современный хоккей, забивала красивые голы. Особенно в матче со шведами, которые и сами не прочь „нарисовать“. Была видна тренерская рука Валерия Брагина, он, кстати, тоже выпускник нашей, „спартаковской“, школы. По игре это чувствовалось. Поздравляю Брагина с успешным дебютом в национальной команде.

Вообще любой матч на таком уровне даёт любому специалисту пищу для размышлений. Кое-какие моменты для себя отметили, постараемся их использовать в «Югре», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.

Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
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