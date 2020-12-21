Епанчинцев: сборная России играла в современный хоккей, видна тренерская рука Брагина

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал выступление сборной России на Кубке Первого канала.



«Следил ли за матчами сборной России на Кубке Первого канала? Старался ключевые эпизоды турнира не пропускать — если они не накладывались на тренировки „Югры“.



Понравилась ли сборная? Да, наша команда играла в современный хоккей, забивала красивые голы. Особенно в матче со шведами, которые и сами не прочь „нарисовать“. Была видна тренерская рука Валерия Брагина, он, кстати, тоже выпускник нашей, „спартаковской“, школы. По игре это чувствовалось. Поздравляю Брагина с успешным дебютом в национальной команде.



Вообще любой матч на таком уровне даёт любому специалисту пищу для размышлений. Кое-какие моменты для себя отметили, постараемся их использовать в «Югре», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.

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