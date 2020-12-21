Игорь Ларионов получил перстень члена Зала славы ИИХФ

Член «Тройного золотого клуба» и тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов получил почётный перстень от Международной федерации хоккея, сообщается на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».



Ларионов включён в Зал славы ИИХФ.



В Зале хоккейной славы в Торонто вручали перстни и клубные пиджаки. От ИИХФ в 2008 году дарили почётные грамоты. Перстень попал к Ларионову только 12 лет спустя.

Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду (1984, 1988), чемпионаты мира среди взрослых (1982, 1983, 1986, 1989) и юниоров (1979, 1980), Кубок Канады или мира (1981), Кубок Стэнли (трижды в составе «Детройт Ред Уингз» — в 1997, 1998 и 2002 гг.).