Игорь Ларионов получил перстень члена Зала славы ИИХФ
Член «Тройного золотого клуба» и тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов получил почётный перстень от Международной федерации хоккея, сообщается на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».
Ларионов включён в Зал славы ИИХФ.
В Зале хоккейной славы в Торонто вручали перстни и клубные пиджаки. От ИИХФ в 2008 году дарили почётные грамоты. Перстень попал к Ларионову только 12 лет спустя.
Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду (1984, 1988), чемпионаты мира среди взрослых (1982, 1983, 1986, 1989) и юниоров (1979, 1980), Кубок Канады или мира (1981), Кубок Стэнли (трижды в составе «Детройт Ред Уингз» — в 1997, 1998 и 2002 гг.).
Ларионов — о сборной: счастлив, когда вижу признаки того, как мы сами играли в «Детройте»
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
12:40
-
12:12
-
11:49
-
11:35
-
11:04
-
10:52
-
10:42
-
10:33
-
10:15
-
09:47
-
09:22
-
08:45
-
08:05
-
03:03
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам