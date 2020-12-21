Минское «Динамо» подтвердило, что Егор Шарангович вернётся в «Нью-Джерси»

Минское «Динамо» подтвердило, что нападающий команды Егор Шарангович отправится в тренировочный лагерь «Нью-Джерси Девилз», сообщается на официальной странице белорусского клуба в «Телеграме».



22-летний хоккеист выступал за белорусский клуб на правах аренды.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Шарангович покинет минскую команду.



В нынешнем сезоне Шарангович сыграл за минское «Динамо» в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «+11». Он является лучшим снайпером клуба.



Шарангович в сезоне-2019/2020 выступал за «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ. Форвард набрал 25 (10+15) очков в 57 матчах при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+13». В сезоне-2017/2018 Шарангович уже выступал за минское «Динамо» в КХЛ. Сыграл за клуб 47 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.

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