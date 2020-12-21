Зернов: с Сошниковым быстро сыгрались. Перед матчами обсуждали, как будем действовать

Нападающий «Авангарда» и сборной России Денис Зернов подвёл итоги Кубка Первого канала.
«Вернулись с турнира с положительными эмоциями. С Сошниковым сыграл все три матча в одном звене. Разговаривали перед встречами о деталях, в каких ситуациях как именно действовать. Быстро сыгрались.
С чем связываю то, что не выходил в третьем периоде первого матча? Были хорошие моменты — партнёры хорошо выводили, но просто не хватило хладнокровия. В первом матче тренер решил перейти в три звена, была напряжённая встреча.
Насколько непросто после сборной сразу начинать в КХЛ? Сил полно на самом деле. Сразу перестроились, сегодня раскатились, проблем никаких не будет. Да, в сборной чуть другая система, но я опять же быстро перестроился, проблем с этим не испытывал.
Говорил ли Брагин именно мне по игре? Он пожелал удачи и сказал, чтобы я продолжал так же работать. Что всегда наблюдает за нами.
Сегодняшний матч с «Куньлунем»? Сегодня, думаю, будет непростая встреча. «Куньлунь» дома играет неплохо, надо быть готовыми на сто процентов с первой минуты. Почти все у них иностранцы, сразу чувствуется североамериканский стиль», — приводит слова Зернова пресс-служба «Авангарда».
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