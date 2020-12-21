Овечкин — о старте сезона НХЛ: если нам скажут, что нужно играть, — будем играть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта сезона в НХЛ.



«Начало сезона НХЛ анонсировали на 13 января? Опять же непонятно, как это всё будет происходить, где мы будем жить и играть… Будет у нас «пузырь» или обычный стадион… Пока не могу сказать ничего конкретного.



Есть ли смысл проводить сезон без зрителей, ведь у НХЛ не такие большие контракты на трансляции матчей, как, к примеру, у НБА? Это не нам решать. Если нам скажут, что нужно играть, — будем играть. У нас есть контракты, и мы обязаны выступать и показывать всё, на что способны.



В СМИ ходила информация, что кандидатуру Питера Лавиолетта согласовывали лично со мной? Со мной не согласовывали, просто делились мнением и впечатлением. Там есть кому это обсуждать и согласовывать.



Почему именно он способен принести «Вашингтону» второй Кубок Стэнли? Лавиолетт — опытный человек, когда-то привёл «Каролину» к чемпионству, несколько раз был в финалах Кубков Стэнли с разными командами. Это колоссальный опыт. Дай бог, чтобы всё срослось и мы выиграли», — приводит слова Овечкина Sport24.

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