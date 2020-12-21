Грубец: сборная Швеции сильна почти так же, как Россия

Вратарь «Авангарда» и сборной Чехии Шимон Грубец поделился впечатлениями от игры на Кубке Первого канала.
«Счастлив, что меня вызвали в сборную, это всегда большая честь. Я горд выступать со львом на груди. Перед турниром нам сказали, кто когда играет. Узнал, что буду играть со Швецией, хотя ожидал, что меня поставят на матч с Россией. Хотелось сыграть с Россией, ведь я знал, насколько сильна их сборная, плюс там играют наши друзья. Также хотелось сыграть с Финляндией, ведь там тоже были мои партнёры по «Авангарду». Мне досталась Швеция, заключительный матч. Было непросто, ведь встреча была в 11 утра. Непростой график выдался: встать нужно было очень рано, затем идти то ли на завтрак, то ли на обед. Пришлось как-то справляться.
Насколько было сложно со сборной Швеции? Я смотрел матч Россия — Швеция и сказал нашим игрокам, что шведы почти так же сильны, как российская сборная, у них очень хороший состав. Я ожидал, что матч будет сложным, так оно и вышло. Мы хорошо начали, но нахватали слишком много ненужных удалений. Сами подарили противнику много шансов. Затем забросили несколько удачных шайб, и ход игры переменился. Они продолжали давить, но я чувствовал себя уверенно в воротах, и партнёры помогали. Мы забили четыре гола, это здорово.
Осталась ли энергия на сегодняшнюю встречу? Это непросто, но такое же расписание и в плей-офф, матчи идут один за одним. Готовлюсь к сегодняшней встрече, для меня такое впервые. Жду с нетерпением», — приводит слова Грубеца пресс-служба «Авангарда».
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