Покка — об игре против коллег по Авангарду на Евротуре: обидно, что вчера выиграли они

Защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка поделился впечатлениями от Кубка Первого канала.
«Было здорово. Увиделся с парнями из Финляндии, разговаривали на родном языке. Сезон долгий и приятно встретиться с земляками, говорить по-фински.
Доволен тем, как сыграла сборная? Мы потерпели поражение в двух матчах, но играли хорошо и получили удовольствие от игры. Мы играли уверенно, это главное.
Сложно ли перестраиваться на выступление за сборную? В сборные приезжают лучшие игроки своих стран, поэтому матчи проходят на высоких скоростях, все действуют мощно. Стиль игры немного другой, система тоже отличается. Но это всё тот же хоккей, играешь инстинктивно — выходишь и стараешься максимально хорошо себя проявить.
Непривычно ли было играть против Толчинского и Зернова? Всегда интересно играть против своих партнёров по команде, хочется победить их. Обидно, что вчера выиграли они. Но это было весело. Зернов всё-таки попал под мой силовой.
Задумываюсь ли о перспективе выступления за сборную на чемпионате мира? Мысли есть, но до этого ещё очень далеко. Сейчас главное — думать о своей команде, добраться до плей-офф и продержаться там максимально долго. После сезона уже можно думать и о сборной. Когда хорошо выступаешь на таких турнирах, это оставляет позитивный след. А дальше уже будет видно», — приводит слова Покки пресс-служба «Авангарда».
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