«Ак Барс» объявил состав на выездную серию со «Спартаком» (22 декабря) и московским «Динамо» (24 декабря), сообщается на официальном сайте команды. Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Шамиль Валиуллин, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Альберт Яруллин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Роман Любимов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Дмитрий Воронков после выступления за сборную России остались в Москве и уже ожидают команду.