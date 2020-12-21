Источник: «Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» может поместить нападающего Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

По информации источника, форвард «молний» долгое время борется с травмой, из-за которой он может выбыть на длительный срок. Перевод россиянина в список травмированных может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».