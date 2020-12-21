«Даллас» будет играть со зрителями, максимальная вместимость — 5000 человек

Президент и генеральный директор «Даллас Старз» Брэд Альбертс заявил, что команда в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ будет играть домашние матчи на своём стадионе и со зрителями.

«Штат Техас допускает 50-процентную вместимость при проведении профессиональных спортивных мероприятий. Максимальная вместимость нашей арены — 18 532 человека, а если учесть стоячие места, то это число увеличится до 19 323. Теоретически мы могли бы разместить на трибунах около 9000 болельщиков, но есть предписание по социальному дистанцированию, которое сокращает реальную заполняемость трибун до 25-30%. С понедельника мы начнём обзванивать владельцев сезонных абонементов», — сказал Альбертс в интервью The Athletic.

В новом сезоне команды сыграют в дивизионах, состав которых будет изменён. Соперниками «Далласа» по Западному дивизиону являются: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».