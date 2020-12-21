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«Лос-Анджелес» будет играть при пустых трибунах весь сезон

«Лос-Анджелес» будет играть при пустых трибунах весь сезон
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл заявил, что его команда будет играть на домашнем стадионе без зрителей. Это решение касается всего сезона-2020/2021, поскольку иначе клуб не в состоянии обеспечить безопасность игроков и персонала.

«Короли» не играли в плей-офф в 2020 году — команда не выходила на лёд с марта. Что касается Калифорнии, то уровень заболевания коронавирусом в этом штате один из самых высоких в США.

Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

В новом сезоне команды сыграют в дивизионах, состав которых будет изменён. В частности, появится канадский дивизион, включающий в себя семь клубов, базирующихся в этой стране.

НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении нового сезона
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