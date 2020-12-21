Фридман: источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.
«Держу пари, «Тампа» предпочла бы иметь Кучерова здоровым. Источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо», — написал Фридман в своём «твиттере».
Помещение Кучерова в список травмированных позволит «молниям» уложиться в потолок зарплат, который пока превышен на $ 1,9 млн.
27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».
Источник: «Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных
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