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Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего мальчика, выйдя с ним на лёд на Красной площади

Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего мальчика, выйдя с ним на лёд на Красной площади
Хоккей / Прочие турниры 0

Президент России Владимир Путин исполнил желание 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинской области, мечтавшего побывать на Красной площади и покататься на коньках, сообщается на сайте Кремля.

«С Владимиром Путиным Дима встретился на ГУМ-катке. Глава государства поинтересовался у мальчика впечатлениями от города. Затем на лёд вышел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги олимпийский чемпион Валерий Каменский. Вместе они провели тренировку по хоккею, а потом сфотографировались на память», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

5 декабря президент принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства пообещал исполнить два желания, написанные на ёлочных украшениях-открытках.

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