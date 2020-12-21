«Авангард» в гостях разгромил «Куньлунь», Секач набрал 3 очка

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Иржи Секач, в его активе два гола и одна результативная передача. Два очка в составе победителей набрал Александр Хохлачёв (1+1). Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 37 бросков. Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Итан Верек.

Это третий кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 26 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Авангард» 23 декабря в Балашихе — с казахстанским «Барысом».