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«Авангард» в гостях разгромил «Куньлунь», Секач набрал 3 очка

«Авангард» в гостях разгромил «Куньлунь», Секач набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Иржи Секач, в его активе два гола и одна результативная передача. Два очка в составе победителей набрал Александр Хохлачёв (1+1). Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 37 бросков. Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Итан Верек.

Это третий кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 26 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Авангард» 23 декабря в Балашихе — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Семёнов (Береглазов, Хохлачёв) – 22:09' (5x4)   1:1 Верек (Коллинз, Шинкарук) – 26:25' (5x5)   1:2 Секач (Костин, Каски) – 34:01' (4x4)   1:3 Хохлачёв (Секач, Чудинов) – 36:15' (5x4)   1:4 Найт – 57:54' (5x3)   1:5 Секач – 58:07' (5x4)
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