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Шайба Якоба Лильи в овертайме принесла «Барысу» победу над «Торпедо»

Шайба Якоба Лильи в овертайме принесла «Барысу» победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Якоб Лилья. Два очка у гостей набрал Мэтт Фрэттин (1+1). Голкипер казахстанского клуба Йони Ортио отразил 33 броска. Шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд и Михаил Варнаков.

Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ХК «Сочи», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 23 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Фрэттин – 15:51' (5x5)   0:2 Диц (Фрэттин, Лилья) – 18:59' (5x5)   1:2 Шенфельд – 19:49' (5x5)   2:2 Варнаков (Жафяров, Мили) – 58:48' (6x5)   2:3 Лилья – 60:23' (3x3)
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