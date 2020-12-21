Шайба Якоба Лильи в овертайме принесла «Барысу» победу над «Торпедо»

Казахстанский «Барыс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Якоб Лилья. Два очка у гостей набрал Мэтт Фрэттин (1+1). Голкипер казахстанского клуба Йони Ортио отразил 33 броска. Шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд и Михаил Варнаков.

Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ХК «Сочи», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 23 декабря.