Шайба Якоба Лильи в овертайме принесла «Барысу» победу над «Торпедо»
Казахстанский «Барыс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Якоб Лилья. Два очка у гостей набрал Мэтт Фрэттин (1+1). Голкипер казахстанского клуба Йони Ортио отразил 33 броска. Шайбы в составе «Торпедо» забросили Антон Шенфельд и Михаил Варнаков.
Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ХК «Сочи», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 23 декабря.
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:26
-
17:44
-
16:57
-
16:48
-
15:55
-
15:32
-
15:15
-
14:53
-
14:42
-
14:35
-
13:52
-
13:39
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:12
-
11:49
-
11:35
-
11:04
-
10:52
-
10:42
-
10:33
-
10:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам