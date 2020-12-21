Сборная Швеции приступила к подготовке к МЧМ-2021 за несколько дней до старта турнира

Молодёжная сборная Швеции получила разрешение приступить к тренировочному процессу в Эдмонтоне, информирует издание Hockeysverige. Ранее «младшие короны» находились на карантине в канадском городе из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь шведская сборная может приступить к подготовке к МЧМ-2021, который стартует 25 декабря.

«Очень приятно наконец-то покинуть гостиничный номер», — заявил главный тренер сборной Швеции U20 Йоэль Рённмарк.

Напомним, что 30-летний специалист вынужденно возглавил молодёжную национальную команду. Рённмарк заменил в должности Томаса Монтена, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Также ранее COVID-19 был выявлен у других представителей тренерского штаба — Андерса Люндберга, Адама Альмквиста и Низзе Ландена.