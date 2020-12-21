Сборная Швеции приступила к подготовке к МЧМ-2021 за несколько дней до старта турнира

Молодёжная сборная Швеции получила разрешение приступить к тренировочному процессу в Эдмонтоне, информирует издание Hockeysverige. Ранее «младшие короны» находились на карантине в канадском городе из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь шведская сборная может приступить к подготовке к МЧМ-2021, который стартует 25 декабря.
«Очень приятно наконец-то покинуть гостиничный номер», — заявил главный тренер сборной Швеции U20 Йоэль Рённмарк.
Напомним, что 30-летний специалист вынужденно возглавил молодёжную национальную команду. Рённмарк заменил в должности Томаса Монтена, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Также ранее COVID-19 был выявлен у других представителей тренерского штаба — Андерса Люндберга, Адама Альмквиста и Низзе Ландена.
- 21 декабря 2020
-
22:48
-
22:39
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:26
-
17:44
-
16:57
-
16:48
-
15:55
-
15:32
-
15:15
-
14:53
-
14:42
-
14:35
-
13:52
-
13:39
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:12
-
11:49
-
11:35
-
11:04
-
10:52
-
10:42