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Сборная Швеции приступила к подготовке к МЧМ-2021 за несколько дней до старта турнира

Сборная Швеции приступила к подготовке к МЧМ-2021 за несколько дней до старта турнира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Швеции получила разрешение приступить к тренировочному процессу в Эдмонтоне, информирует издание Hockeysverige. Ранее «младшие короны» находились на карантине в канадском городе из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь шведская сборная может приступить к подготовке к МЧМ-2021, который стартует 25 декабря.

«Очень приятно наконец-то покинуть гостиничный номер», — заявил главный тренер сборной Швеции U20 Йоэль Рённмарк.

Напомним, что 30-летний специалист вынужденно возглавил молодёжную национальную команду. Рённмарк заменил в должности Томаса Монтена, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Также ранее COVID-19 был выявлен у других представителей тренерского штаба — Андерса Люндберга, Адама Альмквиста и Низзе Ландена.

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