Каменский рассказал, как помог Путину исполнить мечту 9-летнего мальчика

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, как помог президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнить мечту 9-летнего мальчика.
«Я думаю, что этот мальчик запомнит это событие на всю жизнь. Это здорово, что наш президент делает такие подарки детям, которые действительно боролись за свою жизнь и победили. Это по-настоящему мужественный ребёнок, который заслужил всё, что сегодня случилось, благодаря президенту.
Я в рамках мастер-класса показал мальчику азы — катание, приём шайбы, бросок. Он бывал на катке и раньше, но никогда не играл в хоккей. Я поговорил с родителями — сейчас они постоянно ходят на каток как любители, а раньше мальчик просто не успевал заниматься, он боролся со своей болезнью. Сейчас он набирается сил, параллельно ещё и самбо занимается. Спортивный мальчик, перспективный, а теперь ещё и очень счастливый», — приводит слова Каменского Sport24.
- 21 декабря 2020
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