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Ковалёв и Костин были удалены за неспортивное поведение в матче «Куньлунь» — «Авангард»

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

В концовке третьего периода дисциплинарные штрафы за неспортивное поведение получили главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв и форвард «Авангарда» Клим Костин. Нападающий гостей вырвал клюшку у одного из соперников и бросил её в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ наставник китайского клуба бросил бутылку на лавку «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 26 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Авангард» 23 декабря в Балашихе — с казахстанским «Барысом».