Клим Костин высказался о потасовке в матче «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал конфликт с главным тренером «Куньлунь Ред Стар» Алексеем Ковалёвым в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

«Оценка игры – «5 из 5». Выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Конфликт в концовке? Немного захлестнули эмоции. Сухая серия? Ребята в команде мне очень помогают, поддерживают. Я стараюсь работать на тренировках на 100%, разговариваю с тренерами. Если не получается забить, надо по-другому помогать команде», — приводится слова Ковалёва на официальном сайте КХЛ.

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Напомним, в концовке третьего периода дисциплинарные штрафы за неспортивное поведение получили главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв и форвард «Авангарда» Клим Костин. Нападающий гостей вырвал клюшку у одного из соперников и бросил её в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ наставник китайского клуба бросил бутылку на лавку «Авангарда».