Немировски: у «Торпедо» было не лучшее движение. Ребята болели в паузе и не тренировались

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 ОТ).
«Игра была тяжелая, соперник действовал очень хорошо. Рад, что ребята проявили характер. Смогли сравнять счет в конце и довести матч до овертайма, в котором, к сожалению, уступили.
Движение у нас было не самым лучшим. Многие ребята болели в перерыве и не тренировались. Тем не менее, все старались и пытались сделать все что могли. Самое главное сейчас – восстановиться и готовиться к следующему сопернику», – цитирует Немировски пресс-служба нижегородского клуба.
Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ХК «Сочи», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 23 декабря.
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