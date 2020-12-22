Михайлис: неправильно действовали в формате «4 на 6». Разберём игру, проведём анализ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Был хороший первый период в нашем исполнении. Здорово двигались, здорово передавали шайбу, забили хорошие голы. С середины второго периода «Торпедо» перехватило инициативу. Мы отдали сопернику среднюю зону, и он создал много моментов, но мы смогли выстоять.
В третьем периоде «Торпедо» больше владело шайбой. Мы здорово играли в обороне, но немного не повезло в формате «4 на 6», неправильно действовали. Разберём эту игру, проведем анализ», – цитирует Михайлиса пресс-служба нижегородского клуба.
Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ХК «Сочи», а «Барыс» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 23 декабря.
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