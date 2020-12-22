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Голдобин: мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва

Голдобин: мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин поделился ожиданиями от игры в уральском клубе.

«Здесь прикольно, мне всё нравится. Созданы все условия для хоккея, классная команда. Уже успел провести с ребятами несколько тренировок. С нетерпением жду, когда смогу дебютировать за свою новую команду. Конечно, Магнитогорск намного меньше, чем Москва, но я не жалуюсь. Я приехал сюда не гулять, а играть в хоккей.

Воробьёв — очень сильный тренер. Илья Петрович сказал, что ждёт от меня хорошей игры и надеется, что я буду помогать команде. Мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва. Он опытный тренер? Да, я прекрасно об этом осведомлён. Илья Петрович – очень опытный и требовательный специалист. С удовольствием прислушаюсь ко всем его советам и установкам», — сказал Голдобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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