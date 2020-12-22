Голдобин: мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин поделился ожиданиями от игры в уральском клубе.
«Здесь прикольно, мне всё нравится. Созданы все условия для хоккея, классная команда. Уже успел провести с ребятами несколько тренировок. С нетерпением жду, когда смогу дебютировать за свою новую команду. Конечно, Магнитогорск намного меньше, чем Москва, но я не жалуюсь. Я приехал сюда не гулять, а играть в хоккей.
Воробьёв — очень сильный тренер. Илья Петрович сказал, что ждёт от меня хорошей игры и надеется, что я буду помогать команде. Мне нужно много работать и следовать правилам и системе Воробьёва. Он опытный тренер? Да, я прекрасно об этом осведомлён. Илья Петрович – очень опытный и требовательный специалист. С удовольствием прислушаюсь ко всем его советам и установкам», — сказал Голдобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 22 декабря 2020
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:51
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
08:00
-
03:07
- 21 декабря 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:09
-
22:59
-
22:48
-
22:39
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:26
-
17:44
-
16:57
-
16:48
-
15:55
-
15:32
-
15:15
-
14:53