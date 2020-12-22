Бердин: благодарен СКА и Сочи, теперь новый вызов – «Виннипег». Вылетаю в Канаду

Российский голкипер Михаил Бердин сообщил, что продолжит нынешний сезон в системе клуба НХЛ «Виннипег Джетс».
«Виннипег» продлил действующий до весны-2021 контракт ещё на два года. Теперь собираюсь в Канаду: скорее всего, вылечу 26 декабря, потом две недели карантина – и старт североамериканского сезона. Игра в КХЛ? Это был абсолютно правильный шаг. Многие ребята в Северной Америке сидят без игры почти год, а я получил в СКА и «Сочи» бесценный опыт, благодарен за него обоим клубам, КХЛ.
Безусловно, контракт влияет на твой статус в системе, но после осени в КХЛ чувствую себя очень хорошо, набрал кондиции и ставлю перед собой максимальную задачу. Посмотрим, что получится в тренировочном лагере. «Виннипег» – мой новый вызов. Не хотел бы делать прогнозы. Я заряжен и готов бороться за место в основном составе. Всё решит работа – и немного удачи», — цитирует Бердина Russia-Hockey.
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