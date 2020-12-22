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Мозик: рад шансу вернуться в КХЛ. Теперь всё в моих руках, нужно стараться

Мозик: рад шансу вернуться в КХЛ. Теперь всё в моих руках, нужно стараться
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Войтех Мозик прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5). Эта встреча стала первой для чешского защитника в составе китайского клуба.

«Мы сыграли неплохо, несмотря на итоговый результат, заслуживали большего. Возможно, счёт не совсем соответствует игре. Нам нужно продолжать играть в свой хоккей, и тогда голы придут.

«Куньлунь» вряд ли попадёт в плей-офф? У нас ещё есть шансы, нужно за них цепляться. Самым сложным было втянуться в ритм, ведь я долго не играл. Я пару раз бросил по воротам, но мне нужно было делать это лучше. Я рад шансу вернуться в КХЛ и очень благодарен «Куньлуню». Теперь всё в моих руках, нужно стараться», — цитирует Мозика пресс-служба КХЛ.

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