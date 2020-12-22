Хохлачёв: мне нужно чаще бросать по воротам. От меня ждут голов, очков и хорошей игры

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

«Первый период у нас не получился, «Куньлунь» здорово играл. Но потом мы удачно реализовали свои моменты, использовали большинство и хорошо отработали в меньшинстве. Что произошло в концовке, я до конца не понял. Хорошо, что я сегодня удачно попал и забил. Мне нужно чаще бросать по воротам. От меня ждут голов, очков и хорошей игры», — цитирует Хохлачёва пресс-служба КХЛ.

В концовке третьего периода дисциплинарные штрафы за неспортивное поведение получили главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв и форвард «Авангарда» Клим Костин. Нападающий гостей вырвал клюшку у одного из соперников и бросил её в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ наставник китайского клуба бросил бутылку на лавку «Авангарда».