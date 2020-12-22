Тренер «Ак Барса»: у «Спартака» очень опытный тренерский штаб. Хорошая, крепкая команда

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», который состоится 22 декабря в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Хорошо провели домашнюю серию до перерыва, качественно поработали в течение паузы над физической подготовкой, командными взаимодействиями, игрой в неравных составах. Нужно сохранить этот победный и рабочий настрой.

Что скажу о сопернике? Хорошая, крепкая команда. У них очень опытный тренерский штаб. Нам нужно показать дисциплинированность, выполнение определённых задач, выйти с хорошим настроем и быть готовыми к игре. Нам нужно думать о своей команде и своей игре. Тот, кто выходит против нас, – самый сильный соперник. Повторюсь, мы должны быть готовыми к игре.

Ретроматч? Это здорово, будет праздничная атмосфера. Это привлекает болельщиков и на трибуны, и к экранам телевизоров. Будет интересно», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.