Агент Тарасенко раскритиковал решение «Сент-Луиса» назначить О'Райлли капитаном команды

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы российского форварда Владимира Тарасенко, раскритиковал решение «Сент-Луис Блюз» назначить канадского нападающего Райана О'Райлли капитаном команды.

«Ничего не имею против Райана О’Райлли, он достойный игрок, доказавший многое в хоккее и НХЛ. Меня больше удивило не назначение Владимира Тарасенко капитаном. Если быть до конца честным, то надо понимать, что до его прихода в команду мало кто мог подумать, что «Блюз» выиграют Кубок. Понятно, что Кубок, это заслуга всей команды и руководства в том числе, но Владимир провёл восемь ярких сезонов в команде, выходил играть на уколах, с переломами и иными противопоказаниями, реально вёл команду за собой.

По-моему, за проведённое время (не считая последний пропущенный из-за травмы плей-офф) в НХЛ только Овечкин забил в плей-офф больше, чем Владимир. Он один из самых стабильных игроков лиги, старожил и важная составляющая команды. Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. Данное решение даёт нам своё понимание отношения руководства клуба к Владимиру», — сказал Дементьев в интервью «Чемпионату».