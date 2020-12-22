Аскаров: говорил, что Куик — мой кумир, когда только-только начинал. Сейчас это уже не он

Голкипер СКА и молодёжной сборной России Ярослав Аскаров поделился воспоминаниями о победе на Кубке Карьяла и рассказал о вратарях, на которых он равняется.

«Для меня самым сложным был первый матч на турнире с финнами. Более эмоциональный, более тяжёлый, так как играл после длительной паузы. Дальше уже было легче. Для всей команды это был эмоциональный подъём на 100%. Ребята все воспряли духом, все понимают, что мы можем играть. У нас есть команда, хорошая команда и хороший коллектив. При правильном подходе команда может хорошо сыграть, нужно просто хорошо подойти к турниру. Кубок Карьяла был таким хорошим турниром перед серьёзным турниром и хорошей подготовкой.

Куик — мой кумир в хоккее? Я говорил это, когда только-только начинал. Сейчас это уже не он. Сейчас кумира уже нет, есть ряд вратарей, ребята, за кем наблюдаю, – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев. У нас много крутых вратарей, за которыми интересно наблюдать. Данный список может быть ещё больше», — цитирует Аскарова пресс-служба КХЛ.