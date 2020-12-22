Шэн: своим хоккейным домом до сих пор считаю «Югру», рад обмену из «Салавата»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Шэн прокомментировал возвращение в Россию и обмен прав в сочинский клуб из «Салавата Юлаева».

«Прилетел на днях и уже нахожусь в Сочи. У меня было две пересадки. Я добирался в общем 42 часа. Сейчас рейсов мало, удобные пересадки подгадать было не просто. Я был не против обмена? Я молодой игрок и хотел как можно больше выходить на лёд, так что, наверное, да. В Уфе я не получал достаточно игрового времени, поэтому я рад этому обмену. Конечно, не обидно. Своим хоккейным домом я до сих пор считаю «Югру». Выпустился и попал в большой хоккей я именно там.

Разговор с тренерским штабом «Сочи»? Мы провели рабочий разговор. Меня знакомили с инфраструктурой и тренерским штабом. Моё место и игровое время мы пока не обсуждали. Я только-только познакомился с руководством. Нужно время, я же только что прилетел», – цитирует Шэна Sport24.