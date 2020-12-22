Канадцы тренируют 20-минутную игру «3 на 3» — такой овертайм возможен в финале МЧМ

Обозреватель канадского телеканал TSN Марк Мастерс прокомментировал подготовку сборной Канады к молодёжному чемпионату мира.

«Последняя тренировка канадцев длилась полтора часа. Отрабатывали игру в неравных составах, а особое внимание уделили игре три на три. Не забудем, что в матче за золотые медали в этом году не будет серии буллитов, а будет бесконечный 20-минутный овертайм в формате «3 на 3». Правда, штрафные броски тоже отрабатывали, они могут пригодится на групповом этапе», — отметил Мастерс.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.