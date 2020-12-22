Воронков: ждём непростую игру со «Спартаком», настраиваемся только на победу

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 22 декабря, в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«У «Спартака» очень опытная команда, многие игроки раньше выступали в топ-клубах. Там собраны сильные легионеры, хорошо играют спецбригады. Мы ждём непростую игру, настраиваемся только на победу.

У соперника в каждой линии есть мастеровитые игроки, выделю нападающих – Йори Лехтеря, Сергея Широкова, Лукаша Радила, они могут сыграть креативно. Лехтеря в списке травмированных? Мы никогда не смотрим на кадровые потери соперника. Вместо травмированных выйдут другие игроки, которые тоже захотят себя проявить. Мы должны следить за своей игрой, выполнять тренерское задание, играть дисциплинированно», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Ак Барса».