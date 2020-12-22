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Джефф Плэтт забил гол в дебютном матче за «Салават Юлаев»

Джефф Плэтт забил гол в дебютном матче за «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает минское «Динамо» (2:1, идёт второй период).

Вторую шайбу хозяев на 5-й минуте второго периода забросил в большинстве Джефф Плэтт, для которого этот матч дебютный в составе «Салавата Юлаева». 35-летнему нападающему ассистировали Александр Алексеев и Михаил Науменков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

16 декабря Плэтт расторг контракт с «Автомобилистом». В нынешнем сезоне канадский нападающий набрал 7 (4+3) очков в 29 матчах при показателе полезности «-8». Он обладает белорусским гражданством, что даёт ему право не считаться легионером в КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Джефф Плэтт дебютирует в составе хозяев
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