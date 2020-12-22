Джефф Плэтт забил гол в дебютном матче за «Салават Юлаев»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает минское «Динамо» (2:1, идёт второй период).
Вторую шайбу хозяев на 5-й минуте второго периода забросил в большинстве Джефф Плэтт, для которого этот матч дебютный в составе «Салавата Юлаева». 35-летнему нападающему ассистировали Александр Алексеев и Михаил Науменков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
16 декабря Плэтт расторг контракт с «Автомобилистом». В нынешнем сезоне канадский нападающий набрал 7 (4+3) очков в 29 матчах при показателе полезности «-8». Он обладает белорусским гражданством, что даёт ему право не считаться легионером в КХЛ.
«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Джефф Плэтт дебютирует в составе хозяев
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
18:17
-
17:56
-
17:00
-
16:32
-
16:19
-
15:59
-
15:46
-
15:31
-
15:29
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:10
-
13:51
-
13:32
-
13:10
-
12:56
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:41
-
10:25
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:51
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
08:00
-
03:07
- 21 декабря 2020
-
23:52
-
23:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам