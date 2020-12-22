Светлов: в одном из эпизодов был проброс, но судья решил иначе — мы получили гол

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в выездном матче в Новосибирске с «Сибирью» (2:3).

«Впечатления от игры двоякие. Очень неудачно сыграли первый период, две грубейшие ошибки и сразу два гола в наши ворота. Вышли несобранными, с опаской начали игру. Поговорили в раздевалке, чтобы ребята себя перестроили, перебороли. Во втором периоде выглядели намного интереснее, выровняли игру и имели шансы забить. В третьем сыграли хорошо, создали много моментов, забили два гола. Чуть-чуть времени не хватило.

Был ли уверен, когда брал запрос на положение вне игры? Тут нельзя быть уверенным. Сомнение было. Когда я видел момент, то казалось, что игрок сначала входит в зону, а лишь потом закатывается шайба. Риск был, конечно. Всё-таки 3:0 или 2:0 — разница есть.

Считаю ли я, что судьи несколько вольно трактуют положение вне игры? Иногда сам стоишь и не понимаешь, офсайд у нас, проброс. Где-то бросают на полсантиметра — проброс, где-то на два метра — не проброс. Двоякие решения вызывают большие сомнения. Получается, что из-за них одна из команд или нервничает, или проигрывает, или получает какие-то голы… Сегодня, по моим представлениям, в одном из эпизодов стопроцентно был проброс, но судья сказал играть непонятно почему. Шайба перескочила, мы получили гол. Я не хочу критиковать, мы все люди, мы все ошибаемся. К сожалению, на проброс просмотра не дают.

Ушенины теперь в другой команде? Специальной мотивации у нас тут не было. Мы все профессионалы, это жизнь. Команда есть команда, мы всегда товарищи до игры, а в игре — соперники», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.